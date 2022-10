Junge Käufer boosten die Immobilienpreise

Der Immobilienmarkt zeigt sich besonders widerstandsfähig in einer Zeit, die von Krisen und einer Zinssatzsteigerun geprägt ist. Im dritten Quartal 2022 sind die Transaktionen zwar um 1,5 Prozent gesunken, aber das ist weit weniger, als die meisten Beobachter erwartet hatten, sagt Bart van Opstal vom Notarsverband.

Der Immobilienmarkt reagierte zunächst zögerlich, als Russland im März weiter in die Ukraine einmarschierte. Im Juli ging die Zahl der Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 7,4 Prozent zurück, aber in den folgenden Monaten konnte sich der Markt wieder erholen. "Die Zahl der Transaktionen ist in den letzten Monaten höher als im letzten Jahr, obwohl damals noch nicht die Rede war von der Energiekrise oder dem Krieg in der Ukraine", so Van Opstal.

Im Durchschnitt kostet ein Haus in Flandern jetzt 353.226 Euro. Das sind fast 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Die durchschnittlichen Wohnungspreise sind um 4 Prozent auf 270.153 Euro geklettert. Die Preise haben im Sommer deutlich angezogen.