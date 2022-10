Personal Security Masters setzt Streik am Flughafen Charleroi fort, Passagiere verpassen Flüge

Die Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens Security Masters setzen ihren Streik am Flughafen von Charleroi an diesem Dienstagmorgen fort. Die Lage vor Ort ist wieder sehr angespannt. Passagiere werden von den Streikposten erst seit 8 Uhr wieder in die Abflughalle gelassen, allerdings nur vereinzelt. Viele Passagiere verpassen den Abflug. Die Lage ist chaotisch.