Sind Sonnenkollektoren auf dem Balkon eine gute Idee?

In der Brüsseler Innenstadt sind erstmals Sonnenkollektoren am Balkongeländer aufgetaucht. Sein Plug-and-Play-Modell steckt Bewohner Tom Kenis einfach in die Steckdose, wie er dem Brüsseler Medienkanal Bruzz erklärt. Aber kann er die himmelhohen Strompreise damit wirklich senken?