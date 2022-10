Streik am Flughafen Charleroi: Abflugterminal bleibt Mittwoch geschlossen

Auch an diesem Dienstag herrschten am Flughafen Charleroi chaotische Zustände, nachdem sich das Sicherheitspersonal den zweiten Tag in Folge geweigert hatte, die Arbeit aufzunehmen. Im Gedränge und nach stundenlangem Warten kam es vor der Abflughalle zu Spannungen zwischen den Wartenden und der Polizei.

Um 14 Uhr stellte der Flughafen den Betrieb für startende Flüge komplett ein.

Am Mittwoch soll der Flughafen den ganzen Tag für abfliegende Passagiere geschlossen bleiben. “Alle Zufahrtswege werden gesperrt, um weiteres Chaos zu vermeiden. Alle Flugzeuge starten leer”, bestätigte Flughafenchef Verdonck: “Ich hoffe, dass heute Abend oder spätestens morgen ein Gespräch zwischen unserem Unterauftragnehmer BSCA Security und Security Masters stattfinden kann, um eine Lösung für diese verrückte Situation zu finden. Auf diese Weise hoffen wir, den normalen Betrieb am Donnerstag wieder aufnehmen zu können.”

Maschinen, die auf Charleroi landen, sind weiter nicht von Einschränkungen betroffen.

6.000 Passagiere haben wegen der Gewerkschaftsaktion ihre Flüge am Montag verpasst.