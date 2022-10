Zahl der Eheschließungen ist in Belgien im letzten Jahr um 25 Prozent gestiegen

Insgesamt haben sich 2021 40.836 Paare das Jawort gegeben im Vergleich zu 32.779 Paaren 2020, dem Jahr der Corona-Krise. Statbel betont, dass diese Zahl jedoch immer noch unter den 44.270 Ehen liegt, die 2019 geschlossen wurden. Den größten Anstieg gab es in Wallonien mit einem Sprung von 41 Prozent. "Der Rückgang der Eheschließungen im Jahr 2020 war in Wallonien am stärksten ausgeprägt. Daher ist es logisch, dass diese Region im Folgejahr den stärksten Anstieg verzeichnet", kommentiert Statbel.

Charleroi (546), Lüttich (508) und Namur (335) führen die Liste der wallonischen Gemeinden an, in denen die meisten Eheschließungen stattfanden.

Die Region Brüssel-Hauptstadt verzeichnete 22 Prozent mehr Eheschließungen im Jahr 2021, während die Zahl in Flandern um 13 Prozent anstieg. Die Top 3 in Flandern sind Antwerpen (2.026), Gent (1.046) und Mechelen (376), während die Standesbeamten in Brüssel (722), Schaerbeek (495) und Molenbeek-Saint-Jean (410) die meisten Eheschließungen der Region Brüssel vollzogen.