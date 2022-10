Ausfall von Tihange 3: Aufsichtbehörde identifiziert Handy als Störfaktor

Der Reaktor Tihange 3 wurde am 3. Oktober unerwartet abgeschaltet, nachdem Messungen einen Druckabfall in einem Dampferzeuger angezeigt hatten. Der Reaktor blieb zwei Wochen lang außer Betrieb, bis die Ursache gefunden war. Erst am Dienstag konnte der Reaktor wieder in Betrieb genommen werden. Die FANC stufte den Vorfall als INES-1-Vorfall ein, der niedrigsten Stufe auf der Skala der Vorfälle.

Die FANC erklärte, dass Sensoren einen Druckabfall in einem Rohr, das mit dem Dampferzeuger verbunden ist, gemessen hätten. Es handelte sich um eine Fehlmessung, die durch elektromagnetische Störungen verursacht wurde.

Nachdem die FANC keine weiteren Angaben zum Auslöser machen wollte, setzten mehrere Parlamentarier die Behörde unter Druck, sich zu erklären und transparent zu reagieren.

Die FANC sah sich daraufhin gezwungen, in einer Sitzung eines Parlamentsausschusses nähere Einzelheiten über den Vorfall mitzuteilen. Sie räumte ein, dass ein fehlerhaftes Signal die Abschaltung des Reaktors verursacht habe und es sehr lange gedauert habe, die Ursache zu ermitteln.

Der flämische Grüne Kim Buyst wirft der FANC vor, Fragen zu den Abschaltungen in Tihange und Doel nicht mit voller Transparenz beantwortet zu haben: "Das ist inakzeptabel. Die Bereitstellung korrekter Informationen über Vorfälle, die die Sicherheit von Arbeitnehmern und der Umwelt betreffen, ist eine zentrale Aufgabe der FANC. Wir wünschen uns von der FANC in Zukunft eine proaktivere Haltung.”