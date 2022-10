Deutschland betrachtet Belgien als wichtigen Partner in der Klima- und Energiekrise

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sieht Belgien aufgrund seiner Erfahrungen mit grünem Wasserstoff als wichtigen Partner im Kampf gegen die Klimakrise. Das erklärte sie am Dienstag im Beisein der belgischen Außenministerin Hadja Lahbib auf der sechsten deutsch-belgischen Konferenz in Berlin. Diese war in diesem Jahr der Klimakrise und der Energiewende gewidmet.