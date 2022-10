Gewerkschaften stimmen Vorabkommen mit BSCA Security zu, Flughafen Charleroi morgen wieder geöffnet

Nach zwei Streiktagen scheint eine Lösung für das Sicherheitspersonal am Flughafen Charleroi (Brussels South Charleroi Airport, BSCA) in Sicht. Die Gewerkschaften, Vertreter der Sicherheitsfirma und die wallonische Regierung haben sich auf ein Vorabkommen geeinigt, dem das Personal am Mittwoch zugestimmt hat. Der Flughafen Charleroi wird am Donnerstag wieder eröffnet. Die Polizei hat die Zufahrtsstraßen zum Flughafen in Abflugrichtung an diesem Mittwoch gesperrt.