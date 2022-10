In den Herbstferien fährt kein Zug zwischen Brügge und Oostende

"Es ist sehr ärgerlich, dass es nun schon das zweite Jahr in Folge eine Unterbrechung während der Herbstferien gibt. Aber die Arbeiten wurden in den Ferien geplant, weil dann der Reisendenverkehr insgesamt sinkt. Ansonsten müssten die Arbeiten auf 15 Wochenenden verteilt werden, was viel mehr Störungen verursachen würde." Infrabel fügt hinzu, dass es sich um die letzte Phase der umfangreichen Bauarbeiten handelt.

Das Bahninfrastrukturunternehmen versteht den Ärger des Oostender Bürgermeisters Bart Tommelein, der sich darüber beschwert, nicht konsultiert worden zu sein.

Infrabel räumt ein, dass keine echte Konsultation stattgefunden hat, und erklärt, dass sie dies in Zukunft berücksichtigen wird. Die betroffenen Städte und Gemeinden wurden tatsächlich in der Pressemitteilung vom 6. Oktober informiert, und es wurde auch Kontakt mit den Gemeindeämtern aufgenommen, um die Arbeiten an den Bahnübergängen zu planen, so der Infrastrukturbetreiber, da diese während der Arbeiten geschlossen bleiben.