Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit Kitir nimmt Auszeit: Seelisches Wohlbefinden geht vor

"Die letzten Jahre waren sehr arbeitsreich", schreibt Meryame Kitir auf Facebook: "Meine Arbeit hat mir bereits viel Befriedigung verschafft. Von der Liebe aus Limburg bis zu wichtigen Dienstreisen. Aber es hat mir auch viel abverlangt. Und irgendwann muss man auch an sich selbst denken. Mein seelisches Wohlbefinden steht im Moment an erster Stelle. Auf Anraten werde ich mich in der nächsten Zeit etwas ausruhen.”

"Ich bin von fähigen Leuten umgeben, die dafür sorgen werden, dass die Arbeit in der Zwischenzeit weitergeht", erklärte Kitir: "Ich hoffe, dass Sie mir diese Ruhe gönnen. Ich werde bald zurück sein."

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) hat bereits über Twitter ein paar aufmunternde Worte an seine Ministerin geschickt. "Ich habe Meryame in den letzten zwei Jahren gut kennengelernt. Sie ist offen, menschlich, kompetent. Aber vor allem: immer für den anderen da." Jetzt muss sie "erst einmal gut auf sich selbst aufpassen."