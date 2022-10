Wasserstoff-Paneele auf dem Dach? Forscher der KU Leuven gelingt Schritt hin zur industriellen Produktion

Nach Ansicht von Rongé und Bosserez ist Wasserstoff die Energielösung der Zukunft. An der KU Leuven erhielten sie unter dem Namen "The Solhyd Project" die Möglichkeit, ihre Ideen zu testen. Sie haben bereits mehrere Prototypen ihres Wasserstoffpaneels entwickelt und konnten diese dank der Unterstützung durch das Leuvener Unternehmen Comate sogar in ein marktfähiges Produkt umsetzen.



"Wir sind sehr zufrieden, dass wir ein Forschungsergebnis wie dieses in ein marktfähiges Produkt umsetzen können", sagt Sander Van den dries, Direktor von Comate. "Aber man kann erst dann wirklich von einer Innovation sprechen, wenn sie produziert, verkauft und genutzt wird. Um dies zu ermöglichen, wird sich das Forschungsprojekt Solhyd in ein Spin-off-Unternehmen der KU Leuven verwandeln.

"Auf diese Weise können wir die Paneele schließlich in großen Mengen herstellen und in der ganzen Welt vertreiben", sagt Jan Rongé. Er blickt bereits hoffnungsvoll in die Zukunft: "Wir erwarten, dass es ab 2030 möglich sein wird, Wasserstoffpanele auf Hausdächern zu installieren."