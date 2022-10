Asylkrise in Belgien: CD&V-Vorsitzender Mahdi fordert schnelle Entscheidung für Notaufnahmelager

"Ich verstehe nicht ganz, dass es in der Regierung keine Einigkeit gibt, wenn Kinder auf der Straße schlafen müssen. Es muss schnell gehandelt werden", erklärte CD&V-Chef Mahdi in einem Interview am Donnerstagmorgen auf Radio 1: “Alle Parteien müssen erkennen, wie wichtig das ist, und ich hoffe, dass in der föderalen Regierung in den nächsten Tagen daran gearbeitet wird.”

Belgien ist nicht das einzige Land, das mit einer Asylkrise zu kämpfen hat. Auch andere europäische Länder sind damit konfrontiert, wie Frankreich, die Niederlande, Deutschland und Österreich, bemerkte Sammy Mahdi (Foto unten). Er plädierte für eine Überarbeitung der europäischen Aufnahmeregeln, um zu verhindern, dass Asylsuchende in Belgien einen Antrag stellen, obwohl sie dies bereits in einem oder mehreren anderen EU-Ländern getan haben.