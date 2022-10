Bären aus bombardiertem Zoo in der Ukraine finden Aufnahme im Tierpflegeheim in Vleteren

Erstmals dürfen die beiden Bären aus einem bombardierten Zoo in der Ukraine ihren Käfig wieder verlassen und durchs Gras tollen. Sie haben Aufnahme im Tierpflegeheim De Zonnegloed in Vleteren (Westflandern) gefunden. “Wir merken, dass sie großen Hunger hatten. Sie waren jetzt drei Tage drinnen. Um sich zu gewöhnen, auch an uns”, sagt Tierpfleger Bart Courtmans über die neuen bärigen Gäste. Am Mittwochnachmittag durften sie nach langer Zeit wieder nach draußen.