Flämisches Parlament hebt Immunität von El Kaouakibi auf

Die Staatsanwaltschaft hatte die Aufhebung der parlamentarischen Immunität der flämischen Abgeordneten Sihame El Kaouakibi beantragt. Gegen die frühere liberale Politikerin laufen Ermittlungen wegen des Betrugs mit Subsidien, die Frau El Kaouakibi für eine Reihe von Vereinigungen beantragte, die sie gegründet hatte.

Der Strafverfolgungsausschuss des flämischen Parlaments hat in dieser Woche dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben. Am Mittwochabend hat das Plenum des flämischen Parlaments endgültig über die Aufhebung abgestimmt. Auch El Kaouakibi selbst erschien nach zwei Jahren Abwesenheit - unangekündigt - auf der Sitzung.

Die Parlamentsvorsitzende beriet sich daraufhin mit den Fraktionsvorsitzenden der Parteien und dem PVDA-Abgeordneten Jos D'Haese. Da damit gerechnet wurde, dass die Politikerin selbst um das Wort bitten würde, beschloss das Büro, diesen Teil der Sitzung hinter verschlossenen Türen abzuhalten. Man habe vermeiden wollen, dass El Kaouakibi daraus ein Show machen würde.

Im Parlament war u. a. auch ein Kamerateam des Reporters Eric Goens anwesend, der einen Dokumentarfilm über El Kaouakibi dreht. Über diesen Dokumentarfilm ist man in Regierungskreisen beunruhigt, so Analysten der belgischen und flämischen Politik: "Was genau wird in diesem Dokumentarfilm gesagt werden? Wann wird die Sendung ausgestrahlt? Wie kurz vor den Wahlen? Und was wird sie über die verschiedenen Parteien aussagen, mit denen sie zusammengearbeitet hat?", erklärt VRT-NWS-Journalist Pieter-Jan De Smedt.

Bei der Anhörung hinter verschlossenen Türen soll El Kaouakibi eine emotionale Rede gehalten haben, in der sie über ihre schwierige Zeit sprach. Damit hätte sie auch zugegeben, dass sie Fehler gemacht hat. Vor allem möchte sie nun, dass das Gericht seine Arbeit macht, damit auch sie ihre Geschichte erzählen und ihre Rechte in voller Transparenz wahrnehmen kann.