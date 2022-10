Restware? Fast abgelaufen? Lebensmittelbanken sehen wie Webshops mit Überschüssen Kasse machen

Neben Foodello gibt es in Belgien einen weiteren Online-Kanal: Too Good To Go. Aber Leute, die gerade nur Billigartikel kaufen können, haben oft wenig Ahnung, wie sie die mit dem Smartphone kaufen können. Weil die Webshops alles aufkaufen und die Supermärkte auch selbst ihre Restwaren anbieten, werden die Lebensmittelbanken nicht mehr so oft mit Spenden beliefert.



"Wir sehen mit Bedauern, dass Akteure wie Too Good To Go und Foodello auf den Markt drängen", sagt Jef Mottar vom belgischen Verband der Lebensmittelbanken. "Sie arbeiten offensichtlich völlig legal, aber es handelt sich um Mengen, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen". Die Spenden der Lebensmittelbanken sind in den letzten sechs Monaten um 5 bis 6 Prozent zurückgegangen. Die Nachfrage ist jedoch im gleichen Zeitraum um 15,4 Prozent gestiegen.