Zoll findet bei Kontrolle im Antwerpener Hafen 1 Tonne Kokain

Das Kokain wurde bereits Ende September entdeckt, aber die Ermittlungsbehörden teilten den Fund erst jetzt mit. Die Drogen waren in einem Container versteckt, der aus Panama nach Antwerpen gekommen war und in die Niederlande weiterreisen sollte. Wer für den Schmuggel verantwortlich ist, wird noch weiter untersucht.



Am Montag hatte der Zoll bereits Tonnen Kokain in Antwerpen beschlagnahmt. Das Kokain war in zwei Tankcontainern aus Surinam versteckt.