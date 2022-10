Corona in Belgien: jeden Tag im Schnitt 111 Krankenhauseinweisungen und mehr Patienten auf Intensivstation

In den belgischen Krankenhäusern liegen zurzeit 1.509 Patienten mit einer Corona-Infektion. Das entspricht in etwa der Zahl der letzten Woche (+1 Prozent). 76 Corona-Patienten befinden sich auf der Intensivstation, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.

Laut Sciensano-Virologe Van Gucht bleibt die Zahl der Intensivpatienten mit Corona insgesamt recht niedrig. Das hat mit der Grundimmunität zu tun, die die meisten Menschen haben und die Erkrankte vor einem schwereren Verlauf schützt.

Zwischen dem 11. und 17. Oktober wurden täglich im Schnitt 2.528 Neuinfektionen registriert. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Reproduktionswert liegt bei 1,02 (-2 Prozent). Ist diese Zahl kleiner als 1, nimmt die Stärke der Epidemie ab.

Täglich wurden im Schnitt 12.100 Corona-Tests (-9 Prozent) durchgeführt. Die Positivitätsrate ist leicht rückläufig: 22,8 Prozent (-2 Prozent) der durchgeführten Tests - also etwa jeder fünfte - sind positiv.

In der vergangenen Woche sind jeden Tag im Schnitt neun Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Seit Beginn der Pandemie vor mehr als 2,5 Jahren sind insgesamt 32.846 Corona-Todesfälle offiziell registriert worden.

Am 17. Oktober waren 9 188 204 Personen vollständig geimpft (1. und 2. Dosis bzw. 1 Dosis im Falle des Impfstoffs von Johnson & Johnson). 7 211 082 Personen haben außerdem bereits eine Wiederholungsimpfung erhalten. 3.124.868 Personen hatten bereits eine zweite Auffrischungsimpfung. 341.616 Belgier haben außerdem bereits eine dritte Auffrischungsimpfung erhalten. Dabei handelt es sich um Menschen über 80 und Menschen mit Immunitätsproblemen, die kurz vor dem Sommer eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten konnten.