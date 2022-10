Finanzamt fordert Steuernachzahlungen von fast allen Vereinen im belgischen Profifußball

Nur vier belgische Erstligisten erwirtschaften einen strukturellen Gewinn. "Club Brugge und Racing Genk schaffen das besser als alle anderen. Charleroi und in geringerem Maße auch AA Gent machen einen strukturellen Gewinn", weiß Dries Bervoet.



Positiv sind auch die hohen Einnahmen aus Transfers. "Viele negative Zahlen der letzten fünf Jahre werden dadurch aufgeschmückt, dass Spieler für fast 900 Millionen Euro verkauft wurden, währendS Spieler für 500 Millionen Euro eingekauft wurden. Diese Bilanz beweist, dass Belgien eine Transferliga ist und dass dieses Geschäftsmodell aufgeht."

Wird der belgische Fußball in Zukunft auch mehr ausländische Investoren haben? "19 der 26 Profiklubs befinden sich bereits ganz oder teilweise in ausländischen Händen. Auch in Charleroi und AA Gent steht die Tür für neues Kapital offen. Der Tag, an dem fast alle belgischen Vereine in ausländischem Besitz sein werden, ist nicht mehr weit entfernt”, schlussfolgert Dries Bervoets.