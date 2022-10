Molotowcocktails auf Restaurant in Wilrijk geworfen: Verbindung zum Drogenmilieu wird untersucht

Gegen 3 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Imbissstube Poke for You an der Ecke Schaliemolenstraat und Sint-Bavostraat in Wilrijk gerufen. Das Feuer war schnell gelöscht, aber wegen der Rauchentwicklung musste ein Bewohner aus einer Wohnung im Obergeschoss evakuiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Staatsanwaltschaft von Antwerpen zufolge wird die Verbindung zum Drogenmilieu untersucht.

"Es handelt sich um einen Fall von vorsätzlicher Brandstiftung", sagte Kristof Aerts von der Antwerpener Staatsanwaltschaft: "Die Scheibe der Eingangstür wurde eingeschlagen und drei Molotowcocktails wurden ins Innere des Restaurants geworfen. Natürlich ist die Verbindung zum Drogenmilieu auch in diesem Fall die erste Piste.” Der Brandschaden in dem Geschäft ist groß.