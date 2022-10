Premier De Croo legt selbst Hand an beim Verlegen von Solarplatten

“Gar nicht so schwer”, meinte der belgische Premierminister Alexander De Croo, nachdem er mit einer Installationsfirma von Solarplatten aufs Dach stieg und selbst Hand anlegte. “Man sieht, dass das Verlegen von Solarplatten gar nicht so schwer ist und das viele das selber machen können.” Teuer seien die Arbeiten auch nicht, so der Premier, der sich mit seinem “Praktikum” für mehr Sonnenenergie einsetzen will: “Manchmal murren die Leute über die Kosten, aber es gibt heute Angebote, bei denen die Platten kostenlos verlegt werden, wenn man die Stromüberschüsse an denjenigen ableitet, der in die Solarplatten investiert.”