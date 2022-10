Streitkräfte stellen bis Dezember 1.500 zusätzliche Aufnahmeplätze für Asylbewerber bereit

Wegen des großen Zustroms von Asylbewerbern und ein Mangel an Schlafplätzen, haben sich die Streitkräfte bereiterklärt, bis zum 1. November 500 zusätzliche Aufnahmeplätze und bis zum 1. Dezember weitere 1.000 Plätze zu schaffen.

Wo sich diese Aufnahmestelle befinden wird, ist noch nicht bekannt. In erster Linie werden Standorte der Armee, des Zivilschutzes und der Gebäuderegie in Betracht gezogen. Die Verteidigung wird das Aufnahmelager nicht selbst betreiben.

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Fedasil ein Asylzentrum im Brüsseler Stadtteil Sint-Jans-Molenbeek so schnell wie möglich schließen muss. Infolgedessen muss die Behörde dringend 400 neue Aufnahmeplätze finden. Die Gemeinde Molenbeek war der Ansicht, dass das Gebäude nicht den Normen entsprach und wollte auch keine Asylbewerber in einem Wohnviertel unterbringen. Der Sprecher von Bürgermeisterin Moureau (PS) ließ wissen, dass Molenbeek bereits 400 bis 500 Asylbewerbern eine Unterkunft gewähre, obwohl die Gemeinde zu den ärmsten der Brüsseler Region zähle.

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration Nicole de Moor (flämische Christdemokraten, CD&V) wird bei der Region Brüssel eine Ausnahme beantragen, damit das Aufnahmelager in Molenbeek aufbleiben darf.