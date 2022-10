Belgische UFO-Hotline hat bereits 173 Meldungen erhalten: Das meiste lässt sich rational erklären

Der letzte Bericht auf der Website der belgischen UFO-Hotline stammt vom 12. Oktober. Ein Mann in Poperinge (Provinz Westflandern) sah ein weißes, rundes Objekt vor einem Passagierflugzeug fliegen. Zwei Tage früher hatte jemand in Waasmont (Provinz Flämisch-Brabant) eine lange Reihe blauer Lichter am Himmel schweben sehen. "Die Leute sehen viele verschiedene Dinge am Himmel: Kugeln, Blitze, seltsame Formen ...", sagt Frederick Delaere von der UFO-Hotline. "Über das Formular auf unserer Website können Sie ihre Beobachtung melden und wir forschen nach. Je mehr Informationen der Bericht enthält, desto besser können wir ihn untersuchen.”