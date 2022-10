Belgischer Künstler Arne Quinze baut "größte Lichtskulptur aller Zeiten in der Wüste in Saudi-Arabien

Das Projekt Oasis verkörpert Arne Quinzes Vorstellung von einer Oase, "ein lebendiger Ort in der Wüste, an dem Leben entsteht, ein Ort, an dem der Künstler in die unbändige Schönheit und Vielfalt der Natur eintaucht". Das Bauwerk in der Wüste wird 35 Meter mal 16 Meter groß sein. Quinze, der welt monumentale Installationen errichtet, nennt es eine der größten Herausforderungen für sich und sein Team je.

We Dream of New Horizons ist das Motto des diesjährigen Noor Light Festivals, dam am 3. November eröffnet wird. Bis dahin kann man den Bau des Werks auf der Instagram-Seite von Arne Quinze verfolgen.