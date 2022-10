Gaspreise stark gesunken: Gute Idee, um Vorschussrechnung nach unten zu korrigieren?

Während die Energieversorgungsunternehmen ihren Kunden schnell vorschlagen, ihre Vorschussrechnung zu erhöhen, hört man nur selten, dass man den Vorschuss auch wieder senken könnte. "In Zeiten wie diesen verwechseln Energieversorger ihre Kunden mit einer Bank. Aufgrund der (zu) hohen Vorschussrechnungen haben die Unternehmen genug Geld auf ihrem Konto, um diese Krise zu bewältigen", sagt Hamels. Sie sollten also nicht auf einen Vorschlag Ihres Energieversorgers warten, wenn Sie Ihre Vorauszahlung senken wollen, sondern selbst die Initiative ergreifen.

Wenn Sie derzeit eine Vorschussrechnung haben, die Sie bezahlen können, besteht kein Grund zur Eile, etwas zu ändern. "Wir befinden uns weiterhin in einer schwierigen und unsicheren Situation. Wie viel Sie in den kommenden Monaten verbrauchen werden und wie hoch der Gaspreis sein wird, lässt sich naturgemäß nur schwer abschätzen. Wenn Sie also keine Überraschung auf Ihrer Endabrechnung wünschen, können Sie sich auch entscheiden, dass Sie nichts an Ihrer Vorauszahlung ändern."