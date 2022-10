Genter Regisseur Lukas Dhont gewinnt in den USA zwei weitere Preise für “Close”

Nach der Verleihung am Freitagabend sagte Lukas Dhont: "Es ist wunderbar zu spüren, dass die Menschen auf der anderen Seite des Ozeans Leo und Remi (die beiden Hauptfiguren des Films, Foto unten) ebenfalls in ihre Arme schließen. Wenn man etwas macht, das einem selbst so nahe geht, hofft man natürlich, dass es ein Erfolg wird. Es ist daher eine große Ehre, eine weitere Auszeichnung in den USA zu erhalten."

Der Silberne Hugo-Jurypreis ist einer der Hauptpreise im Wettbewerb des Chicago Film Festivals. In ihrem Bericht bezeichnete die internationale Jury Close als "einen sensiblen, humanistischen Film, der unser menschliches Verlangen nach Kontakt und Zuneigung einerseits und andererseits den überwältigenden Druck, sich anzupassen, zeigt.” Weiteres Lob gab es für den Regisseur und die schauspielerische Leistung: "Dies ist eine sehr bewegende Tour de Force von Regisseur Lukas Dhont, der die gesamte Besetzung zu großartigen Leistungen führt."