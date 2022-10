Liberalen-Vorsitzender empört über Protest der Polizeigewerkschaften vor dem Parteitag

Der Vorsitzende der flämischen Liberalen (Open VLD), Egbert Lachaert, reagiert empört auf den Protest der Polizeigewerkschaften am Samstagmorgen vor dem Parteitag im Kinepolis-Komplex in Brüssel. Die Polizeibeamten sind unzufrieden, weil die Regierung die Frühverrentung ab 58 Jahre ändern und die vereinbarte Gehaltserhöhung von 60 Euro netto pro Monat auf drei Jahre verteilen will. Über hundert unzufriedene Polizeibeamte erschwerten den liberalen Parteimitgliedern den Zugang zu ihrem Kongress. Die Polizei musste gegen ihre Kollegen vorgehen.