Wegen der Menschenrechte: flämische Umweltministerin nicht auf COP27 in Ägypten anwesend

Die flämische Umweltministerin Zuhal Demir (Nationalisten, N-VA) hat am Freitag bekanntgegeben, dass sie nicht auf der 27. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen anwesend sein wird. Die Konferenz findet vom 6. bis 18. November in Sharm-el-Sheikh (Ägypten) stattfinden. Zuhal Demir beruft sich auf die Menschenrechtslage in dem Land, die sie als "miserabel" bezeichnet. Sie will wohl per Videoschaltung an den Verhandlungen teilnehmen. Die Umweltorganisation Greenpeace reagiert mit gemischten Gefühlen.