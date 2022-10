Buchvorstellung in Leuven: rechtsextremer Abgeordneter Dewinter (Vlaams Belang) zu Boden geworfen

Als Dewinter am Gemeindezentrum in Kessel-Lo, einem Stadtteil von Leuven ankam, warteten etwa 30 Gegendemonstranten auf den altgedienten Politiker der rechtsextremistischen Vlaams Belang. "Es waren linke Aktivisten, die nicht mit dem einverstanden sind, was Filip Dewinter hier erklären wollte", sagte der Polizeisprecher von Leuven, Mathieu Caudron.