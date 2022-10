Netzbetreiber Fluvius meldet nur geringen Anstieg der säumigen Zahler

Haushalte, deren Strom- und Gasanschluss wegen nichtbezahlter Rechnungen von ihrem kommerziellen Energielieferanten abgesperrt wird, können sich an den Netzbetreiber Fluvius wenden, der als sozialer Energielieferant handelt. "Am 1. September 2022 waren 77.795 Familien in Belgien von dieser Maßnahme betroffen", erklärt Björn Verdoodt von Fluvius. "Das ist ein begrenzter Anstieg von 5,5 Prozent gegenüber dem 1. Januar dieses Jahres. 77.795 Haushalte im Jahr 2022 sind immer noch weniger als die mehr als 80.000, die wir 2020 und 2021 registriert haben. Der geringfügige Anstieg in den letzten Monaten ist vor allem auf die Ausweitung des Sozialtarifs zurückzuführen."

Laut Fluvius besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Zahl der säumigen Energiekunden in den kommenden Monaten stärker ansteigt, wenn der günstigere Festvertrag ausläuft oder wenn die Jahresrechnung eintrifft, die zunehmend die teuren Monate abdeckt.