"No time to die" von Billie Eilish aus James Bond gewinnt bei den "World Soundtrack Awards" in Gent

Die 49. Ausgabe des Filmfestivals in Gent wurde Samstagabend mit der Verleihung der World Soundtrack Awards beschlossen. Einer der Hauptpreise ging in diesem Jahr an Jonny Greenwood, den britischen Komponisten der Filmmusik von The power of the dog und Spencer. Greenwood war zuvor unter anderem für die Oscars, BAFTAs und Golden Globes nominiert. In Gent bekam er endlich den verdienten Preis als Filmkomponist des Jahres.