Schwere Verkehrsprobleme wegen Klimamarsch: Sonntag nicht mit dem Auto nach Brüssel kommen

Die gemeinnützige Organisation Klimakoalitie vzw, die mehr als 90 Umweltorganisationen, Gewerkschaften und Bürgerbewegungen vereint, organisiert am Sonntagnachmittag einen Klimamarsch in Brüssel. Die Kundgebung beginnt um 13.00 Uhr am Brüsseler Nordbahnhof. Von dort aus gehen die Teilnehmer am Innenstadtring entlang Richtung Jubelpark.

Laut Inge Paemen von den Brüsseler Verkehrsbehörden wird der Klimamarsch sowohl den Autoverkehr als auch den öffentlichen Nahverkehr erheblich beeinträchtigen wird: Der Parcours führt am Innenstadtring entlang und durch die Wetstraat/rue de la Loi bis zum Jubelpark. Die Tunnels bleiben geöffnet.