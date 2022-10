Wetteramt warnt vor örtlich heftigen (Gewitter-)Schauern mit schweren Sturmböen, Notrufnummer 1722 aktiviert

Nach dem milden Oktobersonntag könnten am Abend lokal heftige Regenfälle niedergehen. Das Königliche Meteorologische Institut (KMI) warnt vor Schauern, möglicherweise auch Gewittern, mit Böen von 80 bis 100 Stundenkilometern. Der gelbe Code für Gewitter ist in Kraft. Die Notrufnummer 1722 für nicht dringende Hilfe ist aktiviert. In den kommenden Tagen soll das schöne Herbstwetter anhalten, mit Höchstwerten von 20 Grad und mehr gegen Ende der Woche.