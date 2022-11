B-Fast-Team: Belgien hilft in den überfluteten Gebieten in Pakistan

Das B-Fast-Team, dass am frühen Montagmorgen in Richtung Pakistan aufgebrochen ist, besteht aus Experten des Zivilschutzes, des belgischen Gesundheitsministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Außenministeriums. Die Operation wird von der Europäischen Union gefördert und ist Teil der EU-Krisenkoordination für Pakistan.

Die Überschwemmungen nach den schweren und anhaltenden Niederschlägen in Pakistan umfassen weite Teile des Landes und noch immer ist das Wasser in vielen Regionen noch nicht abgeflossen bzw. in den Boden gesickert. Die Unwetter und die Überflutungen forderten etwa 1.600 Menschenleben und hinterließen schwere materielle Schäden auch im Bereich der kritischen Infrastruktur und bei der Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser. Gerade hier setzt die Mission von B-Fast aus Belgien an.