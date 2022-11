Kunst an der Maas in Limburg: "Der Baum des Lebens"

Dion: „Ein Baum ist ein Wunderwerk der Technik, und somit war es eine gewaltige Herausforderung, etwas in dieser Größenordnung zu entwerfen.“ Dieser Baum ist so entworfen, dass er sich in seine Umgebung einfügt, zu gleicher Zeit aber künstlich wirkt.

Nahezu surreal und mit Humor: „Es ist ein untypischer Baum in der Landschaft, denn wenn man sich auf einen Baum zubewegt, erwartet man gewiss nicht, darin Fremdkörper vorzufinden. Manche sind witzig, wie z.B. der riesige Regenwurm. Bei anderen wiederum spielen wir mit den Proportionen oder dem Maßstab, wie z.B. einem winzig kleinen Mosa-Saurier oder einem Mini-Mammut.“

Von Herbricht nach Heppeneert für mehr Kunst an der Maas

Neben Herbricht ist es auch in Heppeneert (ebenfalls in Limburg an der Maas) Kunst zu sehen. Der Autor Maarten Inghels hat dort eine Sandskulptur mit der Aufschrift „Save Our Souls“ geschaffen. Für Inghels ist es ein Hilferuf in Zeiten zunehmender Überschwemmungen und sommerlicher Dürren. Dass das Kunstwerk fortgeschwemmt werden kann, ist von wesentlicher Bedeutung. Damit betont der Autor unsere Verwundbarkeit angesichts der gewaltigen Wucht des Wassers. Es verweist jedoch auch auf den Wallfahrtsort und die Kirche in der Nähe.

Praktisch

Der „Tree of Life“ in Herbricht ist über das Wander- und Radwegenetz mühelos erreichbar. Parkmöglichkeiten gibt es auf den Parkplätzen 17, 18 oder 19 des Wandergebiets Oud-Rekem. Von dort aus folgen Sie der Beschilderung „Kunst an der Maas“ auf den Wander- oder Fahrradwegen. Es wird festes Schuhwerk empfohlen.

„Kunst an der Maas“ ist eine Initiative des Hauses für zeitgenössische Kunst, Design & Architektur Z33 (Hasselt) und der Regionalen Landschaft Kempen & Maasland: https://kunstaandemaas.be/de/

Unterstützt wird das Projekt vom Flämischen Tourismusverband Toerisme Vlaanderen und vom Fonds für Kulturelle Infrastruktur (FoCI) sowie den fünf flämischen Maas-Anrainergemeinden Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen und Lanaken.

(Quelle: Pressemitteilung Z33)