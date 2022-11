Nach Vergewaltigungsfall: Flanderns Justizministerin streicht der Löwener Universität einen Zuschuss

„Der Zuschuss wird solange gestrichen, bis zu dem Fall Deutlichkeit und Transparenz herrscht“, so ließ Flanderns Innenministerin Demir wissen. Der Fall kam Ende der vergangenen Wochen in die Schlagzeilen, als die flämische Tageszeitung Het Belang van Limburg (HBL) meldete, dass die Löwener Uni bereits im November 2016 von der Vergewaltigung einer Studentin durch einen Professor der Fakultät für Psychologie und pädagogische Wissenschaften. Und doch dauerte es bis 2018, als die Eltern der jungen Frau Anzeige erstatteten, bis sich die KU Leuven bewegte. Doch seinerzeit durfte der Professor das akademische Jahr noch zu Ende führen. Schon damals war hinter vorgehaltener Hand die Rede davon, dass der Fall bei der Universität unter den Teppich gekehrt werden sollte.

Seit dieser Fall durch die Berichterstattung durch die Zeitung HBL hüllen sich die KU Leuven und deren Rektor Luc Sels in Schweigen und dies brachte Flanderns Justizministerin Demir in Rage: „Die Leute, die davon wussten und darüber weiter schweigen, gehören nicht in die akademische Welt. Als ehemalige Studentin der KU Leuven aber vor allem auch als Bürgerin, erwarte ich mehr als nur ein mausestilles schweigendes Rektorat. Wir müssen hart mit einer Einrichtung umgehen, die eine Vergewaltigung nicht sofort verurteilt.“

Keine Steuergelder bis Klarheit herrscht

Aus diesem Grunde will die Ministerin einen bereits zugesagten Zuschuss in Höhe von 1,4 Mio. € solange einfrieren, bis Rektor Sels Klarheit zur Rolle der Universität in diesem Fall verschafft. Diese Mittel waren für Baumaßnahmen im Rahmen der 600 Jahrfeier der KUL vorgesehen: „Man kann als größte Universität nicht in der ersten Reihe stehen, um flämische Subsidien zu bekommen und sich gleichzeitig verstecken, wenn man seine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen muss“, so die Ministerin in der Sonntagszeitung De Zondag: „Solange Rektor Sels keine Deutlichkeit zur Rolle der Universität und zu seiner eigenen Rolle in diesem Fall bietet, werde ich der KUL keine flämischen Steuergelder geben.“

Demir hat viele Fragen, z.B. warum der Professor nicht suspendiert wurde, als der Fall bekannt wurde und dazu, was passierte, nach dem die betroffene Studentin die Universität von ihrer Vergewaltigung durch den Professor unterrichtet hatte: „Überdies ist die Tatsache, dass der Professor noch eine Auszeichnung durch den Rektor bekam, nach dem der Vergewaltigungsfall durch eine offizielle Anklage bekannt wurde, ist ein Schlag ins Gesicht aller Opfer von Vergewaltigungen.“ Die Justizministerin bedauert, dass dies an einer Universität geschehen kann, in der im Rahmen eines Jurastudiums auch Sexualstrafrecht gelehrt wird.