Rund 60.000 ukrainische Flüchtlinge in Belgien: Ihre Unterbringung wird immer schwieriger

Derzeit gewährt Belgien 59.143 Personen aus dem Ausland einen befristeten Schutzstatus. 57.767 dieser Personen haben die ukrainische Staatsangehörigkeit. In der jüngsten Zeit wächst die Zahl der Ukrainer, die in unserem Land Schutz suchen, wieder. Alleine in den ersten drei Wochen des laufenden Monats Oktober wurde 1.534 von ihnen hier ein Schutzstatus verliehen.

Die, die bei ihrer Ankunft in Belgien noch keine Unterkunft haben, verbleiben im Ariane-Transitzentrum in Brüssel (Foto), von wo aus sie Unterkunft suchen, z.B. bei Privatleuten oder bei Landsleuten in Belgien sowie in den hiesigen Regionen, Städten und Gemeinden.

Doch inzwischen wird es immer schwieriger, für ukrainische Flüchtlinge eine Unterbringung zu finden. Das Rote Kreuz Flandern, dass das Ariane-Transitzentrum für das Ausländeramt Fedasil betreibt, schlägt Alarm: „Aktuell beherbergt Ariane rund 1.000 Personen und die Gesamtkapazität ist fast erreicht.“