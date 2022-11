Schweres Unwetter zog über Flandern und Brüssel hinweg: Sturm, Regen und Hagel aber keine großen Schäden

In einigen Landesteilen Flandern gab es zudem heftige Hagelschauern. In den sozialen Medien kursieren z.B. Bilder von Hagelbollen, die noch rund anderthalb Stunden nach der Schauer nicht weggeschmolzen waren.

Glücklicherweise sorgten die Unwetter fast nirgendwo für schwere Schäden und es wurden auch keine wesentlichen Überschwemmungen aufgrund von großen Niederschlagsmengen gemeldet.

Nur in Brüssel musste die Feuerwehr letzte Nacht mehrmals wegen überfluteten Straßen ausrücken. Zweimal liefen Keller voll und zwei Bäume wurden durch Sturmböen entwurzelt.

Am Montag und am Dienstag kann es noch zu ungemütlichem Sturmwetter kommen, allerdings laut KMI ohne nennenswerte Niederschläge. In der zweiten Wochenhälfte wird es deutlich mildes und überwiegend trockenes Wetter geben mit Temperaturen, die bis 20°C erreichen können.