Tiefpunkt beim RSC Anderlecht erreicht: Spielabbruch gegen Standard und Trainerentlassung

Aus für Coach Mazzu

Anderlecht steht bei den Fans nicht erst seit gestern in der Kritik. Seit Beginn der Saison zeigt der RSC nicht, was von ihm erwartet wird. Kaum Siege und viele Niederlagen sorgen für Ärger und Rang 12 in der Tabelle kann niemanden zufriedenstellen. Seit Anfang Oktober zeigen die Anhänger mehr und mehr ihren Unmut, z.B. nach den Niederlagen gegen Charleroi und gegen Mechelen. Und auch nach den Niederlagen bei West Ham und eine Woche darauf gegen Zulte Waregem. Jetzt, in Lüttich, gingen die Sicherungen endgültig durch.

Viele Fans wurden gewalttätig und der Vorstand entließ am Montag Trainer Felice Mazzu (Foto oben). In der Mannschaft funktioniert nichts mehr. Niederlagen allenthalben, keine Punkte sowieso. Vorläufig wird RSCA Future-Coach Robin Veldman die Geschicke übernehmen und die Assistenten von Mazzu wechseln in Richtung RSCA Future. Der Vorstand von Anderlecht „bedauert und verurteilt die Krawalle“ und will den Vorgang gemeinsam mit der Pro League aufarbeiten. Hier gibt es einiges zu tun…