Corona in Belgien: Die Herbstwelle stabilisiert sich - 1.436 Patienten in den Krankenhäusern

Die Corona-Herbstwelle scheint sich in Belgien zu stabilisieren. Die Zahlen steigen, wenn überhaupt, weniger schnell, als in den vergangenen Wochen. Aktuell werden pro Tag 102 Coronapatienten in Kliniken aufgenommen. Die durchschnittliche Tageszahl der gemeldeten neuen Ansteckungen mit Covid-19 sinkt deutlich, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.