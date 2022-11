Experiment in Hasselt: Weinanbau in Töpfen auf dem Dach eines Industriegebäudes

Ghislain Houben ist Professor für Wirtschaft an der Hasselter Universität (UHasselt), doch nebenbei baut er Wein an. Inzwischen hat er einiges an Erfahrung gesammelt und vor rund einem Jahr startete er ein Experiment von dem er lange träumte. Gemeinsam mit dem Architekten Jo Berben und dem Marketingfachmann Koen Van Lishout fand er ein Dach auf einem Industriegebäude in der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt, auf dem er „Höhenweinbau“ praktizieren wollte.

In dieser Woche beginnt die Weinlese auf dem ersten europäischen Hochdach-Anbau auf einem Dach in Hasselts ältesten Industrieviertel, das heute Quartier Canal genannt wird.

Houben hatte mit seinen 40 Weinranken Souvignier gris (eine robuste Pinot gris-Variante), die jeweils in Töpfen von 7,5 Litern Erde stehen, Erfolg: „Es funktioniert perfekt. Durch die Höhe ist der Effekt der Sonne intensiver und es weht mehr Wind durch den Weingarten. Das ist sehr wirksam gegen Schimmel, womit andere Winzer zu kämpfen haben, die sprühen müssen. Und weil meine Weinranken dann und wann trocken oder nass sind, empfinden sie keinen Stress. Und das schmeckt man in der Flasche…“