In Flandern wird es leichter, Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden zu installieren

Wer eine denkmalgeschützte Immobilie sein Eigen nennen kann, dem begegnen nicht selten Probleme. Das trifft z.B. dann ein, wenn man im Zuge von Renovierungen oder Restaurierungen zur besseren Isolierung Fenster mit Doppelverglasung einbauen will. Aktuell kommt im Zuge der Energiekrise ein weiteres Problem hinzu: Der Einbau von Solaranlagen auf Dächern von Gebäuden, die zum Kulturerbe gehören.

Dies will Landesdenkmalschutzminister Diependaele lockern. Von jetzt an wird auch das Landesamt für Kulturerbe eine Zustimmung geben, wenn Anträge auf Solaranlagen für solche Gebäude eingereicht werden. „Wichtig ist, dass beim Anbringen von Solaranlagen am geschützten Gebäude nichts beschädigt wird, damit ein Rückbau möglich bleibt,“ so der Minister.

Am besten sei es, so Diependaele weiter, wenn das Erleben von Kulturgut und der Wert des Kulturerbes durch solche Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt würden: „Wir bevorzugen Sonnenpanelen, die aus der Sicht bleiben. Doch das ist nicht immer möglich. Überdies darf das Anbringen von Solaranlagen den Unterhalt des Kulturerbes nicht im Wege sein.“ Tipps und Richtlinien würden noch im Laufe des Jahres folgen und in 3 Jahren werden die Maßnahme analysiert und neu bewertet, hieß es weiter dazu.

