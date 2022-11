UN-Auszeichnung für eine Brüsseler Initiative rund um bezahlbares Wohnen

Die Initiative Community Land Trust Brussels (CLTB), die bezahlbare Wohnungen für Brüsseler mit niedrigem Einkommen baut, wird am 29. Oktober mit dem World Habitat Award der Vereinten Nationen ausgezeichnet. CLTB wird für seine Initiative auch ausgezeichnet, weil sie die zukünftigen Bewohner ihrer Immobilien in den Bau, in die Gestaltung und in die Verwaltung mit einbezieht.