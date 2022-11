Wer fährt bei Qualifikationen der Roten Teufel nach Katar?

Dies meldete die flamische Tageszeitung Het Nieuwsblad am Montag. Die Meldung wurde VRT NWS gegenüber bestätigt.

Ende dieser Woche wird diese Frage im Rahmen einer Sitzung des Kernkabinetts der belgischen Bundesregierung besprochen.

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar ist wegen der Verletzung der Menschenrechte in diesem Land sehr umstritten. Doch im Zuge der Energiekrise durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine ist Katar zu einem wichtigen Gaslieferanten für Europa geworden.

Die benachbarten Niederlande haben deshalb zum Beispiel beschlossen, König Willem-Alexander und mehrere Minister nach Katar zur WM reisen zu lassen.