Flandern wird bald bis zu 33 Milliarden Liter Abwasser zu Trinkwasser aufbereiten

Das größte Projekt befindet sich im Hafen von Antwerpen, wo 20 Millionen Brauchwasser aufbereitet werden, um als Prozesswasser in der Produktion von hier ansässigen Industrieunternehmen genutzt werden zu können.

Das Wasserunternehmen Farys wird mit der regionalen flämischen Wassergesellschaft De Watergroep in Aalst in Ostflandern Abfallwasser zu Trinkwasser klären, dass dann über eine Pipeline nach Westflandern befördert wird, wo es in einem unterirdischen Reservebecken gespeichert werden wird.

Im westflämischen Langemark-Poelkapelle wird das Milchprodukte-Unternehmen Milcobel einen Teil des Trinkwassers, das für die Produktion genutzt wird, durch wiederaufbereitetes Abfallwasser ersetzen.

In Sint-Truiden in der Provinz Limburg wird De Watergroep gemeinsam mit de Wasserunternehmen Bosaq eine zusätzliche Trinkwasserreserve anlegen und wird dabei gesäubertes Brauchwasser, dass in der Kläranlage von Aquafin in der Stadt gefiltert wird.

In Harelbeke und in Ypern, beide Städte liegen in Westflandern, wird das Klärwasserunternehmen Ekopak gesäubertes Abfallwasser an umliegende Unternehmen leiten, die dieses im Rahmen ihrer Verarbeitungsprozesse nutzen können.