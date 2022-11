Proteste gegen den neuen Verkehrsplan in Schaarbeek: Polizisten und ein Feuerwehrmann verletzt

Inzwischen führt die Gemeindeverwaltung von Schaarbeek einige kleine Anpassungen am „Good Move“-Plan durch, scheint sich also vorsichtig den Protesten zu beugen. Ziel des Brüsseler Verkehrsplans ist, den Durchgangsverkehr aus den Wohnvierteln weitgehend zu vermeiden, um die Luft und die Lebensqualität zu verbessern. Der Verkehrsplan wird nach und nach in allen Brüsseler Gemeinden eingeführt, stößt aber fast überall auf Widerstand.

