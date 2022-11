Staatsbesuch in Litauen: Königin Mathilde auf den Spuren ihrer Vorfahren

Hier, in dieser Kirche in der Altstadt von Vilnius werden die wertvollsten Museumsstücke aus den Kirchen der litauischen Hauptstadt gezeigt. Und hier ist auch die Gruft der Familie Sapieha zu finden, in der mehrere Familienmitglieder dieser einst mächtigen polnisch-litauischen Familie ihre letzte Ruhestätte fanden. Die Familie Sapieha übte z.B. im 16. Jahrhundert großen Einfluss auf die Geschicke in Vilnius und im damaligen Großfürstentum Litauen aus.

Die Familie Sapieha sind direkte Vorfahren der belgischen Königin, denn Mathildes Großmutter mütterlicherseits war die 1919 in Polen geborene Sofia Sapieha. Diese heiratete 1942 Leon Komorowski. Das Paar bekam 6 Kinder, darunter Anne Komorowska, die Mutter von Königin Mathilde. Die Familie beschloss 1957 Polen zu verlassen und ließ sich nach einigen Jahren im Kongo letztendlich in Belgien nieder. Dies ist übrigens der erste Besuch von Königin Mathilde in Litauen und damit im Land ihrer Vorfahren.