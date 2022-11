Auch die christliche Gewerkschaft verwirft den "Transformationsplan" bei der VRT

Auch die christliche Gewerkschaft ACV lehnt den Reform- und Sparplan beim flämischen Rundfunk VRT ab und damit auch den Entwurf des Sozialplans, der in dieser Woche vorgestellt wurde. Damit lehnt nach der sozialistischen Gewerkschaft auch die zweite Gewerkschaft in unserem Hause den „Transformationsplan“ ab. Nur die liberale VSOA nimmt den Plan an, wie am Donnerstagnachmittag deutlich wurde.