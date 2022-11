Chrysanthemen bleiben zu billig: Züchter, Gärtnereien und Gartenbauzentren sind besorgt

Chrysanthemen kosten in Belgien derzeit noch nicht einmal 2 € für einen Strauß oder einen Topf bei den Versteigerungen. Trotz der Inflation sind diese Blumen gegenüber anderen Pflanzen nicht teurer geworden. Damit verdienen die Gärtnereien und die Gartenbaubetriebe in Belgien an diesen beliebten Blumen kaum noch etwas.