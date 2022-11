Gute Umsatzzahlen seit dem Sommer: Brussels Airlines wird die Corona-Hilfsgelder noch dieses Jahr zurückzahlen

Brussels Airlines verbucht seit dem vergangenen Sommer wieder sehr gute Resultate und Umsätze und kündigte jetzt an, den Notkredit der belgischen Regierung zur Überbrückung der Coronakrise bereits bis zum Ende des Jahres zurückzuzahlen. Eigentlich sind solche Rückzahlungen erst 2026 fällig, doch die belgische Lufthansa-Tochter will diesen Kredit wohl so schnell wie möglich wieder loswerden.