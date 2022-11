Zusätzliche Unterkünfte für Asylsucher: Platz reicht nicht aus und Widerstand in einer Kommune

Am Mittwoch beschloss die belgische Bundesregierung, der Einwanderungsbehörde Fedasil 92 Beamte zusätzlich zur Verfügung zu stellen, die eine Zeit lang aus anderen Behörden versetzt werden. Zusätzlich wurden kurzfristig 1.756 weitere Aufnahmeplätze für Asylbewerber geschaffen, die ihre Anträge bei Fedasil eingereicht haben.

Diese sollen in einem Gebäude der staatlichen Gebäudeverwaltung, ein früherer Standort des belgischen Zivilschutzes, im westflämischen Jabbeke eingerichtet werden (Foto unten) und in der früheren und heute leerstehenden Kaserne von Glons in der Provinz Lüttich. Knapp 1.000 Flüchtlinge werden in Glons untergebracht und dem Rest wird eine Unterkunft in Jabbeke angeboten.

Das Flüchtlingswerk Flandern ist allerdings der Ansicht, dass diese Unterkünfte bei weitem nicht ausreichen, denn es werden in der nächsten Zeit wohl tausende weitere Asylsucher in Belgien einen Antrag auf Aufnahme stellen. Schon jetzt herrscht in unserem Land ein akuter Mangel an Notunterkünften für Asylsucher. Nicht selten müssen auch Familien mit Kindern und Minderjährige nächtelang auf der Straße schlafen.